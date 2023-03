Crac Silicon Valley Bank, trema il comparto delle rinnovabili

ROMA, 13 MAR – Il collasso di Svb ha fatto tremare anche il comparto delle start up americane impegnate nelle rinnovabili. Come evidenzia un articolo del New York Times la banca lavorava con oltre 1500 aziende impegnate nello sviluppo del solare, idrogeno e altre tecnologie per la transizione ecologica che aveva finanziato per miliardi di dollari.

Il più colpito è il comparto del solare dove l’istituto di credito finanziava o parteciva al 62% dei progetti di comunità energetiche.

Bisognerà così vedere ora, dopo l’intervento delle autorità di vigilanza, se il settore riuscirà a trovare uno o più partner finanziari per sostituire il ruolo di Svb e se questo costituirà un ritardo nell’esecuzione dei progetti. (ANSA)