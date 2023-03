LORO LI CHIAMANO VACCINI. NOI SIERI SPERIMENTALI.

IN REALTÀ SONO ARMI DI DISTRUZIONE MASSA

PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 11 marzo 2023 alle 20,30 su BYOBLU canale 262DT 816SKY 462 Tivusat

Ospiti: dott. Ciro D’Arpa, Prof. Alessandro Meluzzi, dott. Fulvio Di Blasi, Prof. Pierfrancesco Belli

A distanza di tre anni da questo esperimento di ingegneria sociale chiamato Covid-19 e a distanza di 32 mesi dalla forzata inoculazione di massa, il bilancio è drammatico.

Allora eravamo di fronte a gente senza scrupoli che diceva: tachipirina e vigile attesa; chi non si vaccina muore; il green pass rende gli ambienti sicuri; i vaccinati non contagiano; il pianeta è progettato per tre miliardi di persine; stamperemo i novax casa per casa; rendiamo la vita difficile ai novax; torturiamo i novax coi tamponi fino al cervello, ecc.

Oggi siamo di fronte a milioni di vittime di effetti collaterali e letali.

Eppure ci sono ancora persone che si fanno inoculare perché il siero viene venduto come una panacea.

Queste persone non sanno purtroppo che queste inoculazioni non sono altro che lo strumento maltusiano della tecnocrazia neoliberista per decimare la popolazione mondiale. Un vero genocidio apocalittico. Il più grande crimine contro l’umanità della storia ideato, progettato e organizzato dal … segui PIAZZA LIBERTÀ la differenza tra informazione e propaganda. Sabato alle 20,30 su BYOBLU canale 262DT 816SKY 462 Tivusat e scoprirai da chi e come…