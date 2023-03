Lavoro migranti, bozza dl: semplificate procedure di nulla osta

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Nel decreto sull’immigrazione irregolare e la gestione dei flussi atteso oggi nel Cdm straordinario di Cutro sono previste, all’articolo 2, anche misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro. Sono alcune delle misure previste nella bozza del decreto sull’immigrazione irregolare e la gestione dei flussi che arriverà oggi nel Cdm straordinario a Cutro, in Calabria.

Potenziamento dei centri rimpatri, ma anche una stretta per quei centri dove i migranti arrivano e trovano condizioni fatiscenti, strutture malfunzionanti. Con tanto di nomine di commissari ad hoc. In particolare, all’articolo 9 è previsto il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri “in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia “.

All’articolo 8, invece, sono contenute misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti. E si prevede che, “qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti” con “l’immediata cessazione dell’esecuzione del contratto”, il prefetto possa, con proprio decreto, nominare “uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa”.