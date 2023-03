8 marzo: Roccella a New York, bilaterale con omologa ucraina

A margine della 67esima sessione della Commissione Onu sulla condizione delle donne, in corso a New York, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha avuto un incontro bilaterale con la sua omologa ucraina Kateryna Levchenko.

Durante il colloquio con Levchenko – che lo scorso novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, aveva preso parte a un evento promosso a Roma dal ministero delle Pari Opportunità sugli stupri di guerra in Ucraina – la ministra Roccella ha ribadito l’impegno dell’Italia affinché sia garantita giustizia alle donne ucraine vittime dei crimini di guerra, oltreché un supporto concreto perché queste persone siano aiutate a superare il trauma subìto. Levchenko ha invitato a Kiev Roccella la quale, nel ringraziare e accogliere l’invito, ha espresso la propria fiducia nel ruolo delle donne nella costruzione della pace. (ANSA).