Malore mentre guarda la Tv, Alberto muore davanti a moglie e figlia

Colto da malore mentre guarda la televisione sul divano, muore davanti a moglie e figlioletta. Aveva solo 51 anni Alberto Teso e nulla faceva presagire alla tragedia che ha colpito la famiglia, lasciando senza parole la comunità di Musile e tutto il Basso Piave, dove Teso era molto conosciuto per la sua attività di agente di commercio, ora per la Cattel Spa. Il tutto è avvenuto tra le mura domestiche, in via Intestadura: lui, originario di San Donà, la moglie Mara Barbieri della frazione di Croce, è qui che vivevano, con la figlioletta.

Quella di lunedì sembrava una serata come le altre: Alberto che rientra da un’intensa giornata di lavoro, Mara che prepara la cena, la figlia che, dopo i compiti, si mette a tavola con mamma e papà. Ma è subito dopo che la situazione è drasticamente cambiata. Alberto si mette in divano per guardare la tivù.

Sono circa le 21 quando Mara si accorge che qualcosa non va in suo marito, capisce che è stato colto da malore e, senza perdere un istante, allerta il 118. Il personale sanitario giunge sul posto e inizia con le consuete e ripetute pratiche di rianimazione. Tentativi che proseguono, ininterrottamente, per quasi due ore, ma senza l’esito che la famiglia sperava. Sono quasi le 23 quando il personale medico si deve arrendere: il cuore di Teso, infatti, ha cessato di battere e non è rimasto che constatarne il decesso. […]

(www.ilmessaggero.it)