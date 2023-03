Inchiesta Covid, Schillaci: “non commento”

Schillaci non commenta le inchieste.

“Non commento le inchieste, tanto meno quella sul Covid. Non le ho mai commentate da privato cittadino, figuriamoci se le commento da ministro”. Lo dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della conferenza stampa di presentazione dei Numeri Verdi di pubblica utilità attribuiti alle società scientifiche della Fism, a proposito dell’inchiesta di Bergamo. In merito all’opportunità di procedere con la commissione parlamentare di inchiesta sul Covid, aggiunge: “Non spetta a me dirlo, non sono un parlamentare”.