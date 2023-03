Covid, Speranza, Grillo e Lorenzin indagati in stralcio Roma

Il ministro della Salute Roberto Speranza e i suoi predecessori Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin sono indagati per omissione in atti d’ufficio in uno stralcio romano dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid nella provincia più colpita dal virus. Lo apprende l’AGI. In particolare, sono indicati come “responsabili dell”omessa istituzione, rinnovo del Comitato Nazionale per la pandemia”. Il trasferimento a Roma è motivato dalla competenza territoriale.

Ex ministra Grillo: “Indagata? Non sono stata informata”

“Non sono stata informata. Non so nulla, dunque non posso rilasciare dichiarazioni”. Così all’Adnkronos Salute l’ex ministra della Salute, Giulia Grillo in merito alla notizia dell’arrivo a Roma del fascicolo inviato dalla procura di Bergamo, in cui compaiono una decina di indagati, tra cui gli ex ministri Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo nell’ambito dell’indagine sul Covid

