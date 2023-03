Milano, passanti accoltellati vicino alla stazione Centrale: uno è grave

A Milano, almeno quattro persone sono rimaste ferite nel corso di una serie di rapine messe in atto per strada nella zona della stazione Centrale da un paio di ubriachi o forse sbandati, che non hanno esitato a usare un taglierino e colpire alcuni malcapitati. Uno dei feriti, un uomo di 68 anni, sarebbe grave ed è stato portato in codice rosso in ospedale. Uno dei presunti aggressori è stato bloccato dalla polizia.

Secondo le prime informazioni i due, che pare abbiano agito insieme, intorno alle 17:30, in evidente stato di alterazione secondo i testimoni, si sarebbero spostati tra via Sammartini e viale Brianza, armati di un taglierino, minacciando i passanti, rapinandone alcuni e aggredendone altri. In via Sammartini il 118 ha soccorso due donne, una colpita al volto con un pugno e l’altra con una lieve ferita a una mano.

Poi in viale Brianza uno dei due, o tutti e due, avrebbero aggredito altre tre persone, un uomo di 68 anni, appunto, uno di 57 e un altra donna, di cui al momento non si hanno i dati. L’unico ferito grave, per un fendente alla spalla che gli ha fatto perdere molto sangue, è il 68enne, trasportato d’urgenza all’ospedale di Niguarda. tgcom24.mediaset.it foto Ansa