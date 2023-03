Ucraina, Trump: “metterò fine alla guerra in un giorno”

“Metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno, andrò d’accordo con Putin”. Così Donald Trump alla Cpac, la conferenza dei conservatori alle porte di Washington. “Siamo nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra mondiale ma io la eviterò”, ha promesso il tycoon, respingendo le accuse di essere stato troppo soft con Putin durante la sua presidenza.

Dagli Usa altro pacchetto di armi a Kiev da 400 milioni di dollari

Gli Usa hanno annunciato ufficialmente un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev da 400 milioni di dollari. Il pacchetto, ha spiegato il segretario di Stato Antony Blinken, comprende altre munizioni per i lanciarazzi Himars e gli Howitzers già forniti dagli Stati Uniti, così come munizioni per i veicoli di fanteria da combattimento Bradley e veicoli gettaponte corazzati.

Lavrov: “Cerchiamo di finire la guerra iniziata dall’Occidente”

“La guerra che stiamo cercando di terminare, e che è stata iniziata dall’Occidente contro di noi usando gli ucraini, ha influenzato la politica russa, compresa quella energetica. Ciò che è cambiato è che non faremo più affidamento su alcun partner occidentale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

Biden: Usa e Germania di pari passo su Ucraina

Usa e Germania si muovono “di pari passo sull’Ucraina, facendo più forte la Nato”. Lo ha detto Joe Biden ricevendo il cancelliere tedesco Olaf Scholz nello studio Ovale. Il sostegno di Berlino, ha aggiunto, è stato forte, “Usa e Germania hanno rispettato la promessa di rispondere in caso di invasione russa”. (tgcm24.mediaset.it)