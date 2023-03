Roma, 90enne aggredita a bastonate: arrestato romeno

E’ sbucato dal nulla. Bastone in pugno ha puntato una anziana donna che camminava sul marciapiede. Poi l’ha colpita alla testa e si è dato alla fuga lasciandola in terra sanguinante fra lo choc dei presenti che hanno subito fermato una pattuglia della polizia in servizio di controllo del territorio. L’aggressione choc è avvenuta venerdì sulla via Collatina. La 90enne è stata poi trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressione nel tardo pomeriggio del 3 marzo. Una violenza choc, avvenuta senza un apparente motivo. Fermato dagli agenti dei commissariati Torpignattara e Porta Maggiore l'aggressore è stato identificato in un 30enne di origini romene. Arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La 90enne è stata invece trasportata all'ospedale Sandro Pertini in codice giallo.