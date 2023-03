Serbia, Vucic: ‘non accetterò adesione del Kosovo all’Onu’

BELGRADO, 01 MAR – “Finché sarò presidente, non firmerò né accetterò il riconoscimento formale o informale del Kosovo o l’adesione del Kosovo alle Nazioni Unite”. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic durante un’intervista televisiva martedì sera.

Vucic ha parlato in diretta alla Tv pubblica serba dopo l’incontro di lunedì a Bruxelles con il premier kosovaro Albin Kurti, in cui entrambi i leader avrebbero dato il loro consenso sul fatto che non sarebbero necessarie ulteriori discussioni sulla proposta Ue di accordo per normalizzare le relazioni tra i due Paesi, come ha annunciato Bruxelles alla fine del vertice.

La proposta europea di normalizzazione prevede, tra le altre cose, che Belgrado “non si opporrà all’adesione del Kosovo ad alcuna organizzazione internazionale”. (ANSA).