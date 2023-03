Scholz alla Cina: ‘non date armi alla Russia’

“Il mio messaggio a Pechino è chiaro: usate la vostra influenza su Mosca per sollecitare il ritiro delle truppe russe” dall’Ucraina e “non consegnate armi all’aggressore russo”, ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, aggiungendo di essere deluso perché Pechino si è astenuta dal condannare l’invasione russa.

Scholz: la Russia punta sulla vittoria militare, ma non vincerà

“La Russia punta, ora come prima, su una vittoria militare, ma questa vittoria non ci sarà. Anche perché noi e i nostri partner continueremo a sostenere l’Ucraina”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando al Bundestag.

Scholz: Putin non è pronto per parlare di pace

Vladimir Putin “non è pronto per parlare di una pace giusta. Non ci sono segnali in questo momento”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel suo discorso al Bundestag dopo un anno della “svolta epocale” annunciata all’indomani della guerra in Ucraina. tgcom24.mediaset.it