Malore a 30 anni, Sara Fina trovata morta dal marito

Festeggia 30 anni ma viene trovata senza vita dal marito, probabilmente a causa di un malore. Sara Fina era titolare di un allevamento di pecore e mamma di due bambini ed è stata trovata morta nella sua abitazione di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Fina gestiva l’allevamento insieme al marito Matteo Bassino, il fratello di Marta Bassino campionessa di sci.

Il marito Matteo ha ritrovato Sara Fina senza vita, intorno alle 7 di mattina, nella camera da letto. Inutile l’intervento del 118: con ogni probabilità, la ragazza ha avuto un infarto. Originaria di Cartignano, in alta valle Maira, dove era stata anche consigliera comunale, Sara Fina era diplomata all’Istituto Agrario e faceva parte di una storica famiglia di allevatori di mucche frisone da latte. Fin da ragazza aveva aiutato i genitori, Edoardo e Daniela, poi l’incontro con Matteo Bassino, con il quale condivideva anche la passione per lo sci.

Lui nel 2014 aveva fondato un’azienda agricola in via Mazzini a Borgo, due anni dopo lei lo aveva affiancato, aiutandolo ad ampliare l’allevamento di pecore della razza Sambucana. Oltre 250 capi, trasferiti in estate sugli alpeggi di Limone e del Valasco sopra Valdieri.

La sciatrice Marta Bassino, che si trovava in Norvegia per il lungo weekend di tre gare della Coppa del mondo di sci, è rientrata in Italia per il lutto che ha colpito la sua famiglia e non parteciperà agli impegni. (www.today.it)