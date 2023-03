Covid, radiato dentista che si presentò alla “vaccinazione” con il braccio di silicone

Era il dicembre del 2021, piena campagna vaccinale anti-Covid con obbligo di green pass. Un signore si presenta per effettuare il primo ciclo in un centro di Biella. Quando lʼinfermiera scopre il braccio dellʼuomo si accorge che si tratta di una protesi di silicone. A indossarla è un medico odontoiatra, che dopo essere stato scoperto ha dichiarato di averlo fatto per poter continuare a lavorare. Una giustificazione che gli è costata una denuncia penale e ora la radiazione dallʼordine. tgcom24.mediaset.it