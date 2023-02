Primarie Pd, 22% degli elettori aveva votato M5S

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Nel sondaggio Noto per Porta a Porta si sono analizzati i flussi delle primarie Pd. Dal sondaggio emerge che soltanto la metà di chi è andato a votare la scorsa domenica aveva votato Pd alle recenti elezioni politiche, mentre il 22% dei votanti alle primarie a settembre aveva scelto il M5S.

In occasione delle primarie, il 13% degli elettori del M5S ha espresso un voto a favore della Schlein, mentre solo il 2% ha votato Bonaccini. Inoltre, si evince dal campione di Noto che anche il 22% di chi si era astenuto alle ultime elezioni politiche ha votato per la Schlein in queste primarie.