Primarie Pd, vince Elly Schlein

Elly Schlein vince le primarie Pd e diventa il nuovo segretario del Partito Democratico. Un milione di persone si sono recate ai gazebo e fatto una scelta molto netta. Sconfitto l’altro candidato Stefano Bonaccini che ha anticipato l’esito del voto e ammesso la sconfitta: “Un applauso a Elly Schlein, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito”. Schlein: “Il partito è vivo, avrà una linea chiara”.

LEGGI ANCHE

► Elly Schlein, Sallusti: chi è davvero, prepariamoci a ridere

Schlein: “Il Pd è vivo e avrà linea chiara”

“Il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara”. Lo ha detto Elly Schlein parlando alla sede del suo comitato. “Anche questa volta non ci hanno visto arrivare”, ha detto ironicamente Schlein, “non dobbiamo tradire questa fiducia. Mi hanno colpito tanto le donne di più di cento anni che sono andate a votare per me e che hanno detto che erano novanta anni che aspettavano di votare per una segretaria”. L’obiettivo, ha sottolineato la neo segretaria del Pd commentando il risultato delle primarie del partito che l’hanno vista vincitrice, “è “mettere al centro il contrasto ad ogni disuguaglianza e precarietà”. tgcom24.mediaset.it