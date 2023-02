Noam Chomsky: Usa e Nato hanno creato la guerra in Ucraina

Noam Chomsky spiega come il coinvolgimento degli Stati Uniti in Ucraina e l’espansione della NATO al confine con la Russia abbiano creato la guerra in Ucraina: (vedi video in fondo all’articolo)

“L’idea che l’Ucraina si unisca ad un’alleanza militare occidentale sarebbe del tutto inaccettabile per qualsiasi leader russo. Gorbaciov accettò di consentire alla Germania di aderire alla NATO con un quid pro quo (la promessa) che la NATO non si sarebbe espansa di un centimetro a est. La NATO si spostò immediatamente nella Germania orientale. Poi è arrivata la Clinton e ha ampliato la NATO fino ai confini della Russia”.

GIORNALISTA: Può capire perché il presidente dell’Ucraina consideri l’adesione alla NATO come una protezione del suo paese?

“No, non lo è. La Crimea è stata portata via dopo il rovesciamento del governo, giusto? Non sta proteggendo l’Ucraina; sta minacciando l’Ucraina con una grande guerra. Questa è una minaccia strategica per la Russia a cui qualsiasi leader russo dovrebbe reagire”.