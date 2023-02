Deep State USA e Cina, l’alleanza occulta

26 febbr 2023 – di Gianluca Sciorilli – Come sapete, fin dalle mie prime interviste nella primavera del 2020, ho sempre detto che la Cina è una superpotenza costruita dall’alta finanza e quindi controllata dalla élite globalista, per essere funzionale al piano di dominio tirannico del NWO (Nuovo Ordine Mondiale). Ora la Cina si presenta apparentemente con il ruolo di player principale per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina.

Deep State USA e Cina (per conto delle elite) sono gli unici a trarre vantaggio dalla guerra avendo eliminato due competitors scomodi in una sola mossa: l’Europa e la Russia. Non dimentichiamoci che il modello demoniaco per il controllo sociale a cui si ispirano i globalisti ed il WEF è proprio quello cinese.

Il prossimo loro step? L’arrivo dell’ “uomo della pace” (Anticristo) che imporrà ai governi di sedersi intorno ad un tavolo per instaurare un Nuovo Ordine Mondiale come panacea per la fine della guerra. Le élite lo imporranno con la solita noiosa tempesta mediatica e con il solito pretesto demagogico basato sul terrore, come già sperimentato con la pandemia. Diranno che lo faranno per il nostro bene e che tutto ciò sarà necessario perché “l’umanità non corra più il rischio della guerra nucleare”. La fine delle nazioni sovrane, e dunque la sottomissione globale al loro potere, sarà la loro unica soluzione. Come fanno da secoli loro creano il problema per propinarci la loro soluzione.

Questi demoni dimenticano un piccolo particolare, ovvero che Dio non gli consentirà di vincere e che Satana ha già perso. Il loro potere apparente durerà giusto il tempo necessario al risveglio delle anime, le quali si ritroveranno unite e forti in Gesù Cristo, nell’attesa del Suo ritorno (del vero Messia). Questo determinerà la vittoria finale dei figli di Dio contro le schiere del male. L’umanità, rinnovata nella Verità e rinata in Cristo, potrà finalmente vedere la grandezza e la bellezza del Regno di Dio”

Gianluca Sciorilli

Director of Operations