Vaiolo delle scimmie, UE dona 10mila fiale di vaccino all’Ucraina

L’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) della Commissione Ue ha donato all’Ucraina 10mila fiale di vaccino Mpox (vaiolo) della Bavarian Nordic. Lo comunica l’Esecutivo europeo in una nota. La Commissione europea e l’Ucraina hanno firmato un accordo per far aderire il Paese al programma Eu4Health nel luglio 2022. L’Ucraina può quindi ricevere il sostegno di Hera per la seconda tornata di donazioni di Mpox.

“Ogni giorno, da un anno, la brutale guerra della Russia in Ucraina continua a distruggere ospedali e istituzioni sanitarie, mettendo a rischio le persone e privando i pazienti delle cure. La salute non deve mai essere un obiettivo di guerra. Abbiamo lavorato fianco a fianco per fornire cure cruciali e salvavita a quasi 2mila pazienti ucraini evacuati nell’Ue e nello Spazio economico europeo (See) e per sostenere la salute mentale e l’aiuto psicologico”, ha dichiarato la commissaria Ue per la Salute, Stella Kyriakides. AGENSIR