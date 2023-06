UE: 10 milioni di euro per vaccini contro vaiolo delle scimmie

L’Unione Europea ha stipulato un contratto da 10 milioni di euro con Bavarian Nordic per l’acquisto di vaccini contro il vaiolo (delle scimmie, ndr). I vaccini, la cui consegna dovrebbe avvenire nella prima metà del 2024, saranno utilizzati come riserva strategica per rispondere a eventuali minacce biologiche nell’ambito del programma europeo rescEU. Lo ha fatto sapere in una nota l’azienda danese.

“Dallo scorso anno abbiamo collaborato con la European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) per fornire il nostro vaccino in risposta all’epidemia di mpox, portando a una partnership pluriennale che ha ampliato l’accesso al vaccino in tutta Europa”, ha detto Paul Chaplin, presidente e CEO di Bavarian Nordic. “Con questo nuovo contratto – ha aggiunto – stiamo anche contribuendo a rafforzare la capacità dell’UE di rispondere a future crisi sanitarie, come attacchi intenzionali o il rilascio involontario del vaiolo“, ha aggiunto.

