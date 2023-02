“Messaggio per l’Ucraina”, Meloni riempita di insulti

Palazzo Chigi ha pubblicato su Twitter il videomessaggio del Presidente Giorgia Meloni in coordinamento con i principali partner internazionali per la giornata del 24 febbraio, primo anniversario dell’avvio della guerra di aggressione russa all’Ucraina, guerra cominciata in realtà dagli ucraini dopo il golpe del 2014, come confermato dalla Nato. (video in fondo all’articolo)

Il tweet è stato inondato da insulti di ogni tipo da parte degli utenti, che hanno contestato anche alcune affermazioni poco veritiere nel discorso della Meloni. Si parte da “schifosa bugiarda”, continuando con “sei una venduta”, “Vergognatevi!!! #noninmionome Da italiana mi dissocio da decisioni prese senza il rispetto della volontà popolare. No alle armi in Ucraina. La nostra costituzione ripudia la Guerra e questa non ci riguarda!”, Che accozzaglia di menzogne, ma non ti vergogni?”, “Piangere sui morti che state contribuendo ad aumentare voi stessi, con la vostra politica servile all’imperialismo statunitense, non vi fa cristiani ma ipocriti. Definirsi cristiani e poi servire la causa del #NWO di #davos e di oligarchi massoni e pervertiti, non ha senso.”

E ancora: “Un discorso pieno di menzogne, fatto dal peggiore PDC di sempre, al soldo di potenze straniere”, “Ma ditemi xké state ricordando come se fosse il 25 aprile ed altro…..Meloni smettila ti sei venduta agli americani, se l’Italia entrerà in guerra Zelenschi sarà il primo a sputarci addosso e a girarsi dall’altra parte….. smettila di sostenere questo megalomane…… vergogna.”, “Ok essere servili verso i padroni dell’occidente ma strisciare proprio così è uno schifo!”, “Ok essere servili verso i padroni dell’occidente ma strisciare proprio così è uno schifo!”, “Ok questa è la #Narrativa decisa a Washington, l’idea che la Russia volesse invadere tutti gli altri stati confinanti è completamente campata per aria e chiunque abbia seguito la vicenda sin dalla questione della Crimea e Sevastopol lo sa bene.”