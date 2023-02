Mentana: “scemi di guerra putiniani”

“Un anno dopo, oggi come allora, a costo di mandare in bestia gli scemi di guerra putiniani: se uno stato più grande e potente invade uno stato più piccolo e meno armato, calpestando il diritto internazionale, il dovere di chi ha a cuore la pace e la libertà è stare in tutti i modi dalla parte dell’aggredito, fino alla sconfitta dell’invasore. In mezzo a tante faziosità, meschinità e opportunismi la bussola resta saldamente questa.”

Lo scrive Enrico Mentana sulla sua pagina Facebook.