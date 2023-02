Fedez-Rosa Chemical, la procura: “Nessun atto osceno a Sanremo”

23 febbraio 2023 – Fedez e Rosa Chemical hanno compiuto atti osceni a Sanremo? Non secondo la procura di Imperia che ha richiesto l’archiviazione dell’esposto presentato da Pro Vita dopo il bacio gay e l’amplesso mimato dai due durante il Festival.

L’esposto dell’associazione ‘Pro Vita & Famiglia’ era stato depositato lo scorso 16 febbraio in procura. Il portavoce, Jacopo Coghe, diceva di agire forte delle 37mila firme raccolte in una petizione popolare, ha spiegato. Nell’atto l’avvocato Luca Ghelfi citava l’articolo 529 cp (atti e oggetti osceni) e 527 cp (atti osceni in luogo pubblico), parlando anche a nome di “Carlo Giovanardi, ex ministro con delega alla Famiglia, e dell’avvocato Valerio Cianciulli, padre di due figli minorenni”.

Ma tutta la vincenda sembra essere prossima a finire nel dimenticatoio, almeno da un punto di vista legale. Per i magistrati di Imperia Fedez e Rosa Chemical non hanno commesso reati. www.quotidiano.net