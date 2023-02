Mattarella: obiettivi dell’Agenda 2030 possibili e necessari

ROMA, 22 FEB – “Il Parlamento ha ritenuto di approvare una modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione per esplicitare l’impegno nei confronti della tutela dell’ambiente e dell’eredità da trasmettere alle giovani generazioni”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell’Asvis live “Costituzione, ambiente e future generazioni: un anno dopo, a che punto siamo?”.

Il presidente osserva che “l’impegno di riflessione di questa giornata di studio sarà sicuramente utile per costruire il futuro”. “Sono sfide che si rinnovano nella storia dell’umanità – dichiara il Capo dello Stato – e che hanno visto le Nazioni Unite, con l’Agenda 2030, indicare con puntualità quali sono gli obiettivi possibili e necessari in questo arco di tempo.

L’Unione Europea e la Repubblica non possono evadere un impegno in questa direzione”. (ANSA).