Berlino, bimba di 5 anni uccisa a coltellate in un parco

Una bambina di cinque anni è stata trovata esanime al suolo in un parco di Berlino (il Bürgerpark nel quartiere di Pankow) ed è morta poco dopo in ospedale. Il sospetto, quasi una certezza, è che sia stata uccisa. La piccola era scomparsa qualche ora prima, intorno alle 15 di martedì 21 febbraio, mentre stava giocando al Paulepark, un’altra area verde che si trova a circa 400 metri di distanza dal luogo del ritrovamento. A notare il corpo e chiamare le forze dell’ordine è stato un passante.

I soccorritori sono riusciti a rianimare la bambina che è stata poi portata in ospedale, poco dopo però i medici hanno dovuto constatare che non c’erano possibilità di salvarla. Un portavoce della polizia ha detto ai media che sul corpo sono state trovate ferite tali da far presumere “che si sia trattato di un omicidio”

. Secondo i giornali tedeschi la bimba sarebbe stata colpita con diverse coltellate. La polizia ha fermato un ragazzo di 19 anni che si trovava vicino alla scena del crimine. Per ora si tratta solo di un sospetto. Non è chiaro se si sia costituito né se conoscesse in qualche modo la bambina.