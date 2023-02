Zelensky: “Ho sentito le parole di Berlusconi, gli manderò cassa di vodka”

“Ho sentito le dichiarazioni di Berlusconi. Non lo conosco personalmente, forse dovrei mandargli qualcosa… Non so, cosa gli posso regalare? Vodka? Ho una buona vodka. Se una cassa di vodka è abbastanza per portare Berlusconi dalla nostra parte, allora risolveremo finalmente questo problema”. Volodymyr Zelensky, in un’intervista a La Repubblica alla vigilia dell’arrivo di Giorgia Meloni a Kiev, fa ironicamente riferimento alle affermazioni del leader di Fi Silvio Berlusconi sulla vodka ricevuta in regalo da Putin.

Quanto ai sondaggi che dicono che il 49% degli italiani non approva la scelta di sostenere Kiev, il presidente ucraino replica: “Se solo il 51% è contro Putin, non significa che il 49% sia in suo favore. È sempre così: in ogni società c’è un’enorme percentuale a cui semplicemente non importa. Voglio mandare un messaggio diretto: anche voi, se foste nelle nostre condizioni, fareste le stesse cose che facciamo noi. E’ difficile comprendere quel disinteresse quando qualcuno entra in casa tua e uccide davanti ai tuoi occhi. Purtroppo questo non è un film con il lieto fine: hanno torturato e ucciso ogni singolo giorno. Qui in Ucraina siamo come gli italiani, mangiamo lo stesso pane, abbiamo gli stessi valori, vogliamo anche noi vivere in pace coi nostri figli. Se qualcuno ti entra in casa e cerca di ucciderti, non puoi rimanere neutrale. Voglio dire agli italiani per cosa stiamo combattendo: per sopravvivere. Per questo gli italiani devono capire che non possono lasciarci soli, voi non potete farlo”, insiste Zelensky. ADNKRONOS