Von der Leyen: ‘Putin deve fallire, l’Ucraina deve vincere’

Roma, 18 feb. (askanews) – “Dobbiamo fare pressione e continuare il massiccio sostegno militare che è necessario per fare fallire il piano imperialistico di Putin e permettere all’Ucraina di vincere”. Lo ha detto la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla conferenza per la sicurezza di Monaco in un panel con la premier finlandese, Sanna Marin.

La premier finlandese Sanna Marin, alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera, chiarisce che “per il mio Paese entrare nella Nato è un atto di pace. Non abbiamo cambiato idea. Vogliamo far parte della Nato insieme alla Svezia”. E aggiunge che, esprimendo tale intenzione, “Helsinki e Stoccolma hanno inviato un chiaro messaggio a Ungheria e Turchia”.