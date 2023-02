Ucraina, Blinken: “Morti 200mila soldati russi”

La guerra in Ucraina giunge al 360esimo giorno. Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto che “sono morti almeno 200mila soldati russi” e che hanno lasciato il Paese “quasi un milione di militari”.

“Alcuni sono preoccupati che il nostro impegno in Ucraina possa portare a una escalation. Non c’è nessuna opzione priva di rischi. Ma il più grande pericolo è che Putin vinca. Questo renderebbe il mondo più vulnerabile”. Lo ha detto il capo della Nato Jens Stoltenberg a Monaco.

“Dalle nostre valutazioni risulta che almeno 200mila soldati russi sono morti in Ucraina”. Lo ha detto Antony Blinken a Monaco. “Quasi un milione di russi hanno lasciato il Paese dall’inizio dell’invasione”, ha sottolineato il segretario di Stato americano. “Questo è quello che Putin ha fatto alla Russia”.

Harris: Putin sbaglia se conta sul fattore tempo

Putin “sbaglia se pensa che il tempo giochi in suo favore”. Lo ha detto la vicepresidente Usa Kamal Harris parlando a Monaco. Se il leader russo conta su questo fattore per fiaccare l’azione in difesa dell’Ucraina “sta commettendo un grande errore”, ha detto ancora Harris confermando il pieno e rafforzato sostegno americano al presidente Zelensky e al popolo ucraino.