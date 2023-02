Armi a Kiev, parlamento UE: Ok anche ai jet

La guerra in Ucraina giunge al 358esimo giorno.

Via libera dell’Eurocamera alla risoluzione, presentata a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, in cui si chiede di fornire a Kiev “aiuti militari per tutto il tempo necessario”. Nel testo si invita la Commissione a “prendere in seria considerazione la fornitura di aerei da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici e un aumento delle munizioni. Il via libera è arrivato con 444 voti favorevoli, 26 no e 37 astensioni.

Intanto l’assemblea generale delle Nazioni Unite voterà la prossima settimana una bozza di risoluzione che sottolinea “la necessità di raggiungere, il prima possibile, una pace globale, giusta e duratura” in Ucraina. Il voto avverrà il 24 febbraio, giorno del primo anniversario dell’invasione russa, riferisce l’agenzia Reuters. Le Nazioni Unite, non per la prima volta, chiederanno a Mosca di ritirare le sue truppe e chiederanno la fine delle ostilità. tgcom24.mediaset.it