Nato: ‘valuteremo di fornire jet all’Ucraina’

BRUXELLES, 13 FEB – “Mi aspetto che al prossimo incontro del formato di Ramstein, qui domani a Bruxelles, si affronterà la questione di fornire jet all’Ucraina, ma sottolineo che al momento la cosa più importante è la rapidità di dare aiuti militari ed essere in grado di far funzionare tutto ciò che è stato già fornito e già questa è un compito monumentale”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa.

“Siamo nel pieno di una gara logistica per dare all’Ucraina i mezzi che servono per rispondere alla Russia, perché Vladimir Putin non è pronto alla pace e lancia nuove offensive. La velocità salverà vite”. Lo ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in conferenza stampa. ANSA