Migranti, Crosetto: “far crescere la ricchezza in Africa”

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Se l’Africa non crescerà economicamente, se non sarà in grado di assicurare condizioni di vita dignitose ai suoi abitanti, 2,5 miliardi di persone dovranno rivolgersi in Europa, che non è in grado di accoglierli tutti. La nuova sfida dell’Europa, che l’Italia deve guidare, è far crescere la ricchezza e le condizioni di vita in Africa e la Somalia è uno dei partner con cui partire con questa nuova linea”.

Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine dell’evento ‘Italia, Somalia. Una relazione speciale’, tenuto alla Luiss e organizzato dalla Fondazione Med-Or.Im questo contesto, è molto importante la questione terrorismo: i militanti islamisti al-Shabaab “non minano solo il destino dell’Africa ma dell’intero mondo” e quella condotta dalle forze somale “è una battaglia fatta per interposta persona anche per la nostra difesa”, ha sottolineato Crosetto.