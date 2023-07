Biancaneve senza principe e 7 nani, bufera sul nuovo film Disney

Siamo ormai oltre il politically correct e la cancel culture. Siamo al ridicolo, al delirio. La nuova Biancaneve della Disney sarà senza i nani. Secondo quanto riporta il Daily mail con immagini in esclusiva la protagonista, l’attrice di origini colombiane Rachel Zegler, sarà affiancata da creature magiche di diverse etnie, altezze e generi. E ovviamente niente Principe Azzurro. Il fanciullo che la salva ci sarà – almeno quello – ma non apparterrà a nessuna famiglia reale.

l film dovrebbe uscire nel marzo del 2024 ed è stato scritto in questa nuova versione da Greta Gerwig, la regista di Barbie. La nuova Biancaneve sarà una donna forte che aspira a diventare una leader. La stessa attrice Rachel Zegler ha confermato che il film sarà politically correct: “La storia aveva bisogno di essere rinfrescata”. (liberoquotidiano.it)

ANSA – WASHINGTON, 16 LUG – E’ polemica per l’ultimo film della Disney ‘Biancaneve’ accusato di aver snaturato la favola del 1937 in nome del “politically correct”. Via principe azzurro e sette nani, sostituiti da creature magiche di tutte le dimensioni e generi ed etnie. La protagonista del film, la cui uscita è prevista il prossimo anno, Rachel Zegler, ha difeso i cambiamenti sottolineando che la fiaba “doveva essere modernizzata”.

La Disney ha spiegato di essersi consultata con diversi membri della comunità delle persone con nanismo” e di voler “un nuovo approccio alla storia”. D’altra parte la sceneggiatura è stata scritta dalla regista Greta Gerwig, la regista di ‘Barbie’ e di ‘Piccole donne’, maestra nell’attualizzazione dei grandi classici del passato. Anche il principe è stato silurato, Biancaneve si salva da sola e non ha bisogno di un uomo a cavallo per realizzare i propri sogni. (ANSA).