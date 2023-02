Mosca, ‘rischio reale di scontro diretto con gli Usa’

(ANSA) – MOSCA, 08 FEB – Gli Usa hanno dato il via a “una guerra ibrida totale contro la Russia che porta con sé il rischio reale di uno scontro militare diretto tra le due potenze nucleari”. Lo afferma in un comunicato il ministero degli Esteri di Mosca, respingendo le accuse degli Stati Uniti di non rispettare il New Start, l’unico trattato bilaterale sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore. .

La Russia ha chiesto che l’ambasciata americana a Mosca smetta di diffondere quelle che il Cremlino considera notizie false riguardanti l’operazione militare in Ucraina e ha minacciato di espellere i diplomatici americani. In questo contesto, al nuovo ambasciatore statunitense Lynne Tracy, ricevuto dal ministero degli Esteri russo per le credenziali, è stato riferito un messaggio severo: “È necessario rispettare rigorosamente le leggi russe e cessare qualsiasi attività contraria alle richieste delle autorità russe”.