Cremona, proteste per l’arrivo di Roberto Speranza

L’ex ministro della salute, Roberto Speranza, è approdato a Cremona in occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali in Lombardia, per sostenere il candidato presidente di sinistra, Pierfrancesco Majorino.

Il Comitato Fortitudo di Cremona non poteva lasciarsi scappare l’occasione di manifestare il proprio dissenso nei confronti di questo ex ministro che ha procurato tanta sofferenza in tutta la nazione.

Il video del presidio, 6 febbraio 2023. Cartelli e striscioni contro l’ex ministro.