Cremona, presidio per l’arrivo di Roberto Speranza

COMUNICATO STAMPA – Giovedì scorso abbiamo appreso, grazie ad un post di facebook pubblicato da un giornale locale, che l’ex ministro della salute roberto speranza, scritto tutto volutamente minuscolo, approderà a Cremona alle 18 di lunedì 6 febbraio in occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali del 12-13 febbraio 2023, per sostenere il candidato presidente Pierfrancesco Majorino. Il deputato pd (alla guida del ministero della salute nei governi conte II e draghi) sarà a Cremona nella giornata di lunedì 06 febbraio 2023 per un incontro pubblico con cittadini ed elettori alle ore 18,00 presso lo Spazio Civico 81 in Via Bonomelli. Precedentemente, nel primo pomeriggio, speranza sarà a Crema per una conferenza stampa presso la Sala dei Ricevimenti del municipio alle ore 15,00 e poi ad una visita alla Fondazione Benefattori Cremaschi.

Il Comitato Fortitudo di Cremona non poteva lasciarsi scappare l’occasione di manifestare il proprio dissenso nei confronti di questo ex ministro che ha procurato tanta sofferenza in tutta la nazione. Dopo essere stati convocati dalla questura, e aver “trattato” le modalità del presidio, abbiamo ottenuto l’autorizzazione. Il prefetto ci ha ubicati in un luogo molto distante da dove speranza arriverà perché, a loro dire, va protetto dagli insulti che in altre città d’Italia si è giustamente preso.

Mattarella, pochi giorni or sono, si è preso la briga di affermarmare che la libertà di opinione e di manifestare tale opinione è sacrosanta, ma noi siamo stati trattati come pericolosi criminali e allontanati da un personaggio che dovrebbe avere vergogna a mostrarsi in pubblico. Il Comitato Fortitudo sarà comunque presente per protestare dalle ore 17e30 alle 19e30 in via Santa Maria In Bethlem angolo via Bonomelli.

Vi aspettiamo numerosi.