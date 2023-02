Von der Leyen a Zelensky: ‘le riforme vi ancoreranno al nostro mondo libero’

BRUXELLES – “La vostra determinazione di andare avanti nel processo di adesione nell’Ue è notevole, continueremo a sostenervi in ogni passo: oltre alle riforme serve avere un buono storico nell’attuazione e ogni passo avanti sarà registrato nel nostro rapporto di autunno”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa con Volodymyr Zelensky. “So che manterrete il ritmo, queste riforme ancoreranno il vostro Paese nel nostro mondo libero”.

“L’Ucraina è l’Europa e l’Europa è l’Ucraina. Non siamo intimiditi dal Cremlino e non lo saremo. Il futuro dell’Ucraina è nell’Unione europea. Il vostro destino è il nostro destino ed è per questo che siamo qui, per stare al vostro fianco”, ha detto da parte sua il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

“Gli ucraini e tutti gli europei siamo diventati più forti quest’anno, la Russia non ci ha potuto conquistare. Questi giorni ci mostrano che la nostra integrazione è irreversibile”, ha affermato Zelensky. “Nel corso dei nostri negoziati oggi abbiamo discusso l’attuazione del nostro piano di pace, che l’Ue sosterrà, perché è l’unico progetto comprensivo per recuperare l’architettura di sicurezza in Europa distrutta dalla Russia”, ha aggiunto Zelensky. (ANSA).