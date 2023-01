Rincari dopo ingresso nell’euro, Croati fanno spesa in Slovenia

BELGRADO, 23 GEN – La Croazia, che è entrata a far parte della zona euro dal primo gennaio, da allora ha registrato aumenti significativi dei prezzi di diversi prodotti, alimentari e non. A gennaio un numero crescente di consumatori croati ha fatto la spola nei negozi della città slovena di Brezice, nei pressi del confine. Lo segnala l’agenzia di stampa slovena STA.

Molti abitanti di Zagabria, in particolare, ha precisato l’agenzia, si recano a Brezice per acquistare generi alimentari più economici e altri prodotti che non sono disponibili o sono più costosi in Croazia. Alcuni affermano di risparmiare più di 100 euro ogni carrello pieno acquistando in Slovenia. La maggior parte degli clienti croati compera alimenti di base come farina, pasta, caffè, latticini e altri generi alimentari. (ANSA)