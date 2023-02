UE: ‘ricostruzione dell’Ucraina basata su Green new deal’

Ucraina, ong: subito batterie ricaricabili e pannelli solari.

Associazioni italiane e ucraine promuovono un appello, e invitano tutti a firmarlo, per far arrivare alla popolazione ucraina batterie ricaricabili e pannelli solari portatili. “Il sostegno alla ricostruzione del Paese sarà fondato sugli obiettivi del Green Deal europeo ponendo le energie rinnovabili e una giusta transizione al centro dei piani“, ha detto la Commissione Europea, ricorda Kyoto club in una nota dandone notizia.

“Bene – si legge nell’appello – ma non si attenda la ricostruzione, si cominci adesso”. “Dopo ripetuti attacchi missilistici dell’esercito russo alle centrali elettriche in centinaia di città, la popolazione ucraina sta vivendo una grave, e mai sperimentata finora, situazione di povertà e precarietà energetica – si legge nel comunicato – Non è possibile sopportare questa emergenza con il solo aiuto dei tradizionali generatori (a combustibili fossili)”. Le ong spiegano che è “importante e promettente la possibilità offerta dagli impianti solari, che non hanno bisogno di passare per la rete elettrica e che producono energia nuova, anche con poca luce diurna”, spiega la nota.