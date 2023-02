Stroncata da un aneurisma cerebrale, Francesca muore a 45 anni

Un aneurisma cerebrale ha stroncato la vita di una donna di 45 anni. Si tratta di Francesca Mugavero, giovane mamma di Caltanissetta che lavorava in uno studio dentistico. Sabato mattina la donna si era sentita male e aveva perso sensi mentre si trovava in casa. Subito la corsa in ospedale dove è stata fin da subito evidente la gravità dell’emorragia cerebrale provocata dalla rottura spontanea dell’aneurisma.

I medici dell’ospedale ce l’hanno messa tutta e hanno fatto l’impossibile per salvarla ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, è stata dichiarata la morte cerebrale e la giovane è stata affidata all’affetto dei suoi cari.

Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità del capoluogo nisseno. In questi giorni diverse persone hanno scritto sui social parole di incoraggiamento per la 45enne che lascia due figli. www.direttasicilia.it