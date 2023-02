Grande affluenza di pubblico al convegno di IppocrateOrg a Bologna

La medicina che vogliamo, curarsi in modo consapevole, quale futuro per la persona?

Cure e terapie ma anche “riconoscimento dell’altro” nella sua interezza di corpo, psiche, anima e spirito, al centro dell’iniziativa di IppocrateOrg che si è tenuta oggi, sabato 4 febbraio 2023, a Bologna presso la sala Bolognini del Convento San Domenico.

Due medici hanno raccontato la loro esperienza all’interno dell’ associazione durante il periodo della pandemia COVID19 (sia in Italia che all’estero) fino all’apertura degli studi medici di Ippocrateorg sul territorio nazionale.

Il tema della conferenza è stato approfondito nelle relazioni di Mauro Rango, fondatore di IppocrateOrg, e del Dott. Fabio Burigana, gastroenterologo e Direttore del Comitato Medico Scientifico Internazionale della stessa associazione, che hanno descritto la vocazione etica di IppocrateOrg in generale, ma soprattutto la loro visione umana e al contempo spirituale della medicina, una medicina che rimetta al centro delle cure la “persona” come portatrice non di solo corpo, ma anche di anima e spirito.

Infine, è stato dato spazio all’intervento del Dott. Frajese, endocrinologo, Professore presso l’Universita’ La Sapienza, Ricercatore confermato presso il Dipartimento Medicina dei Sistemi.