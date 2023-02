Pallone-spia cinese? “aeromobile civile per ricerche meteo”

Il Pentagono sta seguendo e monitorando un pallone aerostatico da ricognizione cinese sopra gli Stati Uniti. Il pallone spia ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana. Funzionari della Difesa hanno dichiarato che il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a causa del rischio di danni per le persone a terra. Hanno aggiunto che il pallone sta volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello “spazio esterno”, ma non hanno voluto specificare quanto in alto si trovi.

Pechino: mezzo civile per ricerche meteo finito fuori rotta

In una nota, il ministero degli Esteri cinese ha affermato che il presunto pallone spia è in realtà un “aeromobile civile” utilizzato a scopo di ricerca, principalmente in campo meteorologico. Pechino sostiene che il pallone abbia limitate capacità di manovra e abbia “deviato dalla rotta pianificata” a causa dei venti. La parte cinese, si legge ancora, “si rammarica per il suo ingresso involontario nello spazio aereo statunitense per cause di forza maggiore. La parte cinese continuerà a comunicare con quella Usa e gestirà adeguatamente questa situazione imprevista causata da forza maggiore”. tgcom24.mediaset.it