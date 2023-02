Cospito, procura generale Torino: parere negativo a revoca 41 bis

A quanto si apprende nel parere inviato oggi al ministero della Giustizia la procura generale di Torino ha espresso parere negativo alla revoca al 41 bis per Alfredo Cospito, l’anarchico da oltre 100 giorni in sciopero della fame per protestare proprio contro il regime del 41 bis a cui è sottoposto. Il legale di Cospito, Flavio Rossi Albertini, nei giorni scorsi aveva presentato istanza di revoca. Cospito si trova attualmente detenuto nel carcere milanese di Opera.

Intanto è stata ulteriormente anticipata al 24 febbraio l’udienza in Cassazione sul ricorso presentato dalla difesa di Cospito. Lo si apprende dall’avvocato Flavio Rossi Albertini.

L’udienza inizialmente fissata per il 20 aprile era stata già anticipata al 7 marzo dopo un’istanza della difesa alla luce delle condizioni di salute dell’anarchico. Al vaglio dei supremi giudici il ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto un reclamo contro l’applicazione del carcere duro per 4 anni. (ADNKRONOS)