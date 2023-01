Documentario ‘Invisibili’, 4 e 5 febbraio a Vicenza

COMUNICATO STAMPA – ’“Associazione IO”, il “Fuoco di Sandrigo e dintorni”, i Comitati “Ascoltami” e “CLN” ed alcuni cittadini attivi della provincia di Vicenza hanno il piacere di informarLa che è stata organizzata a Vicenza, sabato 4 febbraio p.v. alle ore 20.15 presso il teatro di Bertesina, e a Sandrigo, domenica 5 febbraio p.v. alle ore 17.45 presso la Sala Arena, la proiezione del documentario “Invisibili” del regista Paolo Cassina, produzione di Alessandro Amori e musiche di Nicola Bottos.

Il documentario prodotto da PlayMasterMovie sta riscuotendo un enorme successo di pubblico: ovunque nel nostro Paese le sale sono gremite, segno evidente che la tematica è di grande interesse ed attualità.

Le molteplici testimonianze, raccolte in questi lunghi e difficili mesi attraverso l’Italia intera, raccontano di tante, tantissime, troppe vite distrutte di cui non viene riferito nulla. Il tema degli effetti avversi da vaccino non può e non deve rimanere nascosto.