Roma, 30 gen. (askanews) – “Siamo pronti a studiare qualsiasi iniziativa seria per risolvere la crisi ucraina, ma finora nessuno ne ha davvero articolata una… Nelle condizioni attuali, quando Washington ha annunciato la sua decisione di fornire carri armati, e i suoi vassalli, tra cui Ottawa, fanno a gara per vedere chi e quante armi fornirà all’Ucraina, specialmente quelle obsolete, è inutile parlare non solo con gli ucronazisti, ma anche con i loro burattinai“, ha detto il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov a Ria novosti.

Ryabkov ha rimarcato che la decisione di inviare i carri armati Abrams a Kiev è stato “un passo estremamente distruttivo” che ha sollevato maggiori preoccupazioni nella comunità globale riguardo alle azioni degli Stati Uniti e della Nato.