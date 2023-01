Polonia e Francia pronte a inviare caccia a Kiev

La Polonia è pronta a trasferire caccia F-16 in Ucraina con il via libera della Nato. Lo afferma il capo dell’ufficio di presidenza ucraino Andriy Yermak in un messaggio su Telegram. “Il lavoro per ottenere i caccia F-16 continua. Abbiamo segnali positivi dalla Polonia, che è pronta a consegnarceli in coordinamento con la Nato”, si legge nel messaggio. Possibilita’ confermata anche dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

“Nulla è escluso in linea di principio”. Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron sull’eventualità di inviare caccia all’Ucraina, così come richiesto da Kiev.

I carri armati donati a Kiev dalla Gran Bretagna arriveranno sul fronte ucraino prima dell’estate. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, citato dal Guardian. Il governo di Rishi Sunak ha accettato di inviare 14 carri armati Challenger 2 in Ucraina per aiutare Kiev a combattere le forze russe. A una domanda alla Camera dei Comuni su quando i tank arriveranno in Ucraina, Wallace ha detto che “sarà prima dell’estate, o maggio, probabilmente verso Pasqua”. tgcom24.mediaset.it