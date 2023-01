Elezioni Usa, Trump: “Ultima occasione per salvare il Paese”

Le elezioni in Usa del 2024 “sono la nostra unica possibilità per salvare il nostro Paese e abbiamo bisogno di un leader che sia pronto a farlo dal primo giorno”. Così Donald Trump si è rivolto a un gruppo di sostenitori in un incontro tenutosi ieri sera a Columbia, nel South Carolina.

“Solo un presidente ha sfidato l’establishment a Washington, e con il vostro voto l’anno prossimo lo faremo di nuovo”, ha proseguito Trump. “Abbiamo bisogno di un combattente che possa affrontare la sinistra, la palude, i media, il ‘deep state’….i globalisti e la Cina, e difendere l’America“, ha proseguito, vantandosi poi dei suoi successi in materia di sicurezza e immigrazione. (ADNKRONOS)