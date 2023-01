Nikolai Lilin smonta tutte le bugie veicolate senza scrupoli da un sistema mediatico corrotto. “L’Ucraina non esisterà più come soggetto geopolitco autonomo, verrà smembrata in diverse parti e suddivisa a ovest a beneficio di polacchi, rumeni ed ungheresi, ad est rimarranno i russi. Le sorti della guerra sono segnate. di Visione TV