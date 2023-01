Lula: stop fornitura di munizioni da Brasile a Ucraina

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) ha posto il veto alla fornitura di munizioni per i carri armati dal Brasile all’Ucraina. Lula, secondo quanto riporta l’online della Folha di SP, preferisce mantenere una posizione neutrale ed evitare di provocare Mosca. Il capo di stato ha negato inoltre di aver ricevuto una richiesta del governo tedesco in tal senso. Intanto oggi il cancelliere Scholz arriva in Argentina per la sua prima tappa di un viaggio che nei prossimi giorni lo porterà anche in Brasile e in Cile. L’incontro tra il cancelliere tedesco e il leader brasiliano è previsto per lunedì 30 gennaio.

Kiev: accelerano i negoziati per l’invio di caccia e missili

I negoziati per l’invio all’Ucraina di caccia e missili a lungo raggio dai Paesi alleati stanno accelerando. Lo ha detto al canale tv Freedom Mykhailo Podolyak, consigliere di Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportano i media locali. “I nostri partner capiscono come si sta sviluppando la guerra. Capiscono che gli aerei d’attacco sono assolutamente necessari per coprire le truppe e i veicoli blindati che ci forniscono. Allo stesso modo, per ridurre drasticamente lo strumento chiave dell’esercito russo, l’artiglieria, abbiamo bisogno di missili”. tgcom24.mediaset.it