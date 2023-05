F-16 a Kiev, Stoltenberg: ‘messaggio a Mosca’

BRUXELLES, 23 MAG – L’addestramento dei piloti ucraini all’uso degli F-16 o di altri caccia di produzione occidentale è “un passo importante” che permetterà agli alleati di fornire i jet “a un certo momento”.

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg arrivando al palazzo Europa di Bruxelles per prendere parte al Consiglio Difesa.

“Così diamo anche un messaggio: sosterremo l’Ucraina quanto serve e Mosca non pensi di logorarci sfruttando il fattore tempo”, ha aggiunto.

Orban: ‘Kiev non può vincere contro la Russia’

L’Ucraina “non può vincere la guerra” contro la Russia. Lo ha dichiarato in un’intervista a Bloomberg il primo ministro ungherese Viktor Orban. “Guardando le cifre, guardando i dintorni, guardando il fatto che la Nato non è pronta a inviare truppe, è ovvio che non c’è alcuna vittoria per i poveri ucraini sul campo di battaglia”, ha detto Orban. ANSA