Italia-Francia, media: accordo acquisto 700 missili Aster-30 per 2 miliardi di euro

Italia e Francia avrebbero concordato l’acquisto congiunto di 700 missili Aster-30 del valore di due miliardi di euro per il sistema di difesa aerea Mamba Samp/T, quello che potrebbe essere inviato in Ucraina. Lo rivela il giornale francese L’Opinion, secondo cui l’accordo è stato concluso in occasione dell’incontro a Roma tra il ministro della Difesa Guido Crosetto ed il collega francese Sebastien Lecornu. (adnkronos)

ROMA. Incontro al vertice, oggi, a Roma a Villa Madama, tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il collega Sébastien Lecornu, “ministro delle Forze Armate” della Repubblica Francese.https://t.co/5DoVxwUfji pic.twitter.com/fgT3pJ2xXp — Report Difesa (@reportdifesa) January 27, 2023